В Псковской области доля детей среди заболевших коронавирусом выросла в 1,6 раза

17:50, 25 января 2022, ПАИ

На 3-й неделе 2022 года в Псковской области выросла доля детей среди заболевших коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

В период с 17 по 23 января количество детей до 18 лет в структуре заболевших выросло в 1,6 раза, с 13,5% до 15,7%.

Отмечается рост числа заболевших среди детей, посещающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего специального образования.

По состоянию на 21 января случаи заболевания зарегистрированы в 65 классах 34 общеобразовательных организаций, в 5 группах 5 детских садов, в 6 группах 3 средних специальных образовательных организаций.

В связи с этим эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях Псковской области расценивается как неблагополучная, напряженная. Образовательным организациям Псковской области поручено обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Напомним, 142 школьных класса и 20 групп в детсадах в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса.