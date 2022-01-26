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Наталия Соколова о сбежавших из сада детях: Возникает вопрос о людском безразличии

Фото: Наталия Соколова

«Как такое могло произойти?! Слава Богу, что всё обошлось. И можно было бы улыбнуться, если бы не было так грустно. И вот опять возникает вопрос о людском безразличии. Дети вышли через калитку, стояли на остановке, ехали в автобусе, шатались по магазину, шли по улице... двое дошколят. И никто не отреагировал. А как вы поступили бы в такой ситуации, увидев детей одних, без взрослых?» - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Напомним, что в понедельник, 24 января,  двое пятилетних детей сбежали с территории детского сада. Вышли за калитку вместе с входящими людьми. Беглецы самовольно покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости, на Запсковье. Именно там они и были обнаружены сотрудниками ППС УМВД России по городу Пскову.

В настоящее время идёт проверка всех обстоятельств инцидента.

4 января 2022 года в Костроме девочка вышла на улице Северной Правды на прогулку. Спустя некоторое время её забрали двое мужчин, которые скрылись в неизвестном направлении.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки. Тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы.

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