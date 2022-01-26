Школы Пскова и Псковского района могут перевести на дистанционное обучение

12:40, 26 января 2022, ПАИ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации подтвердил, что вопрос с введением дистанционного обучения в школах находится в повестке дня.

Александр Нестерук отметил, что такие меры рассматриваются в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, дистанционку могут ввести в школах Пскова и Псковского района.

Напомним, накануне образовательным организациям региона поручили принять дополнительные антиковидные меры из-за роста заболевших. В Псковской области доля детей среди заболевших коронавирусом выросла в 1,6 раза.