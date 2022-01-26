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Общество

Три педагога работают в школах Псковского района по программе «Земский учитель»

Фото из архива ПАИ

В школах Псковского района по программе «Земский учитель» работают три педагога. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 января.

Наталья Федорова отметила, что это направление планируется развивать и дальше.

Напомним, в Псковской области идёт приём заявок на участие в программе «Земский учитель». Претенденты могут подать заявление до 15 апреля включительно.

Участниками федеральной программы «Земский учитель» могут стать учителя со средним профессиональным или высшим образованием в возрасте до 55 лет, прибывшие (переехавшие) на работу в сельскую местность либо малые города на территории региона. Программой предусматривается предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей педагогу – победителю конкурсного отбора на право получения указанной выплаты.

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