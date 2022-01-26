60% псковичей обратили бы внимание в общественном месте на малыша без взрослых

17:53, 26 января 2022, ПАИ

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Большинство псковичей обратили бы внимание на ребёнка, который находится на улице без сопровождения взрослых, следует из опроса, проведённого в Telegram-канале «Псковские новости»

В опросе приняли участие около 200 человек. Подавляющее большинство проголосовавших, 60%, отметили, что точно обратили бы внимание на маленького ребёнка, который находится на улице без сопровождения взрослых. Еще 14% отметили, что, вероятнее всего, не заметили бы ребёнка или прошли мимо.

6% ответили, что не стали бы вмешиваться, потому что это не их дело. Еще 20% затруднились ответить.

Напомним, в понедельник, 24 января, двое пятилетних детей самовольно покинули территорию детского сада, сели на автобус и поехали в гости к своему другу. Именно там они и были обнаружены сотрудниками полиции. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отметила, что в данной ситуации встаёт серьёзный вопрос о людском безразличии.