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Общество

Наталья Соколова призвала псковичей не быть равнодушными к чужим детям

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на кругом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом вопросам обеспечения безопасности детей, призвала псковичей не оставаться безразличными, если они увидели на улице ребёнка без сопровождения взрослых.

Наталия Соколова рассказала, что не первый раз сталкивается с проблемой безразличия прохожих, и призвала псковичей быть внимательными, бдительными и не оставаться безразличными. Она отметила, что взрослым нужно обратить внимание на ситуацию, и подчеркнула необходимость проведения бесед с детьми о том, что уходить за пределы образовательного учреждения недопустимо. Делать это, по её словам, можно в форме сказки.

«Хотелось бы надеяться, что у каждого такого ребенка окажется незримый ангел в виде взрослого человека, который вовремя остановится, задаст вопрос, спросит, куда он двигается, поможет ему, поддержит. Посоветует, как поступить в той или иной ситуации», – подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка и отметила, что на месте потерявшегося малыша может оказаться любой ребёнок. 

Она отметила, что данная тема очень актуальна и чаще всего её рассматривают в отношении подростков. «Не только сам процесс ухода и причины важны, но и последствия, которые могут ожидать несовершеннолетних. В последнее время в регионах есть проблема «ералашных» уходов малолетних детей из дошкольных учреждений», – отметила Наталия Соколова. 

Детский омбудсмен рассказала, что в Новгороде недавно была аналогичная ситуация, когда малолетний ребёнок ушел из детского сада. «Компетентные органы разберутся в случившемся, примут меры, пообщаются с родителями. Нужно, в первую очередь, понять причину. Слава богу, ситуация закончилась так, не произошло с детьми никакой чрезвычайной ситуации», – рассказала омбудсмен.

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