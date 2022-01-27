32 псковича пострадали от укусов животных с начала года

13:26, 27 января 2022, ПАИ

С начала года с укусами животных в травмпункт обратились 32 псковича. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

За прошлый год по этой причине в травмпункт обратились 407 псковичей, а в 2019 году – 595 человек.

«Разница связана с тем, что раньше к нам обращались и дети, а теперь только взрослые [с 8 июня 2020 года травматологический пункт городской больницы в Пскове разделили на два потока. - Прим. ПАИ]», - отметил Вадим Букша.

Чаще всего люди страдают от укусов собак и кошек, реже – от укусов диких животных. В травмпункте пострадавшим оказывают первую помощь и ставят прививку. Дальнейший курс вакцинации от бешенства пациент проходит в поликлинике.

Напомним, накануне в Печорском районе домашняя собака покусала двоих детей и их мать. Ранее сообщалось, что в Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства.