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Общество

Минстрой улучшает жилищные условия граждан за счёт развития ИЖС

Коттеджный посёлок«Малая Родина» в деревне Борисовичи. Фото "Псковжилстрой"

Нацпроект «Мой частный дом» является одной из инициатив социально-экономического развития, которая направлена на улучшение жилищных условий граждан за счёт повышения доступности строительства и приобретения индивидуальных частных домов, сообщили Псковскому агентству информации в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Ведомство ведёт постоянную работу по развитию ИЖС. В 2021 году уже создали значительный задел для формирования сектора ипотечного кредитования в сфере ИЖС. В частности, был принят закон, распространяющий возможности использования эскроу-счётов на ИЖС. На ИЖС распространены льготные ипотечные программы, а также создан реестр проектов-победителей конкурса на разработку типовых проектов ИЖС.

В планах у Минстроя также сформировать банк земельных участков, поддержать застройщиков в части подключения к инженерным сетям и перевести госуслуги по направлению ИЖС в электронный формат. Одной из ключевых целей является запуск массового индивидуального строительства к 2024 году.

Коттеджный посёлок«Малая Родина» в деревне Борисовичи. Фото "Псковжилстрой"

Напомним, псковичам предлагают приобрести коттеджи в посёлке «Малая Родина». Расположение посёлка удобно, поскольку он находится практически в черте города – рядом торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развитая инфраструктура. О преимуществах и главных плюсах жизни в коттеджном посёлке читайте здесь.

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