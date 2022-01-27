Глава Пскова прокомментировала ситуацию с уходом ребёнка из детского сада

16:26, 27 января 2022, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию с уходом ребёнка из детского сада.

Елена Полонская отметила, что это уже второй случай ухода ребёнка из дошкольного учреждения, и подчеркнула, что родители должны быть уверены в безопасности своего ребёнка.

«Администрация детского сада несёт полную ответственность за жизнь и здоровье наших детей! На мой взгляд, подобные ситуации должны пресекаться наказаниями ответственных лиц», - сказала она.

Глава города добавила, что по данному факту проводится проверка. «На комитете по социальным вопросам в городской Думе заслушаем представителей администрации учреждений и города, УМВД города. Рассмотрим предложения о соответствующих мерах реагирования за подобное попустительское и халатное отношение к детям», - сказала Елена Полонская.

27 января из детского сада через дырку в заборе ушёл трёхлетний ребёнок. Напомним, 24 января два пятилетних ребенка самовольно ушли из дошкольного образовательного учреждения.