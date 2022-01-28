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Общество

Молочную ферму построят в деревне Бебешкино Печорского района

Фото со страницы Анвара Зуфарова в Facebook.

Фермерское хозяйство «Бебешкино» готовится к строительству молочной фермы в Печорском районе. Соответствующее соглашение о строительстве было подписано между главой фермерского хозяйства «Бебешкино» Анваром Зуфаровым и руководителем калужской компании «АгроТек» Александром Хаимским в рамках международной выставки «АГРОС – 2022», пишет «Псковская правда».

«Мы давно к этому шли», – подчеркнул Анвар Зуфаров. По его словам, уже несколько лет он встречался с представителями «АгроТек» на выставках и в какой-то момент компания выступила с предложением по строительству фермы. Предварительно стороны договорились о заключении договора на строительство фермы прошлым летом на фестивале «Сыр. Пир. Мир» Олега Сироты в Московской области, а сегодня уже его подписали.

Анвар Зуфаров отметил, что подписание договора с компанией «АгроТек» о строительстве фермы в деревне Бебешкино на 50 голов прошло под аплодисменты крупных российских сыроваров на выставке «АГРОС – 2022».

«Компания «АгроТек» выступает в этом проекте как генподрядчик и соинвестор. Кроме того, мы надеемся на поддержку региона, есть программы субсидирования капитального строительства и другие грантовые конкурсы», – уточнил Анвар Зуфаров.

Планируется, что на строительство молочной фермы в деревне Бебешкино потребуется около 20 млн рублей. Её будут строить в течение шести-восьми месяцев, работы планируют начать уже в этом году.

Отметим, что Анвар Зуфаров родился в 1977 году в Ташкенте. В 2011 году он поселился в Печорском районе Псковской области, где занялся сельским хозяйством, придумав бренд «Бебешкино». В 2019 и 2020 годах Анвар Зуфаров вместе с другими печорскими фермерами и ремесленниками проводил фестиваль «Сыр и пряник» (в 2020 году – в онлайн-формате). А в июне 2021 года он стал победителем федерального конкурса «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм».

В прошлом году эногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» и его инициатора Анвара Зуфарова выдвинули на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинациях «Инициатива» и «Призвание».

Добавим, что Анвар Зуфаров – единственный из Псковской области победитель премии «Социальный предприниматель» от фонда «Наше будущее» (2019, Москва), а также единственный из псковских сыроваров, упоминаемый в Forbes.

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Молочную ферму построят в деревне Бебешкино Печорского района

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