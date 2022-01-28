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Общество

Какую поддержку могут получить псковские НКО

О том, какую поддержку могут получить некоммерческие организации Псковской области, рассказала заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

Так, НКО могут принять участие в конкурсе по предоставлению субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. В этом году конкурс состоится весной.

«Действует также ресурсная поддержка. НКО могут пользоваться помещениями на безвозмездной основе», - добавила Олеся Назарой.

Кроме того, проходит онлайн-школа социального проектирования для представителей НКО и физических лиц Псковской области, которая в этом году стартовала 12 января, и форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». В ходе образовательной программы участникам представится возможность обсудить с ведущими экспертами различные вопросы.

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