Проект дистанционного мониторинга люков предлагают запустить в Пскове

15:53, 28 января 2022, ПАИ

Директор одного из филиалов российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, Ольга Рябченко на своей странице в Facebook предложила запустить в Пскове проект дистанционного мониторинга люков.

Ольга Рябченко отметила, что обновлённый дизайн люков с историческими символами разработал псковский архитектор Сергей Станкевич.

«Крышки еще не поставили, а уже встает вопрос, как защитить их от кражи. Крышки люков нередко воруют на металлолом, из-за чего граждане рискуют угодить в открытый люк ногами или колесом», - отметила Ольга Рябченко.

Одним из вариантов защиты крышек было оборудование люков антивандальными замками.

«Решить эту задачу можно с помощью дистанционного контроля люков, как сделали мы в Санкт-Петербурге, в пилотном проекте с компанией «ТЭК СПб», - рассказала она.

Так, на крышке люка устанавливают датчики, которые контролируют положение крышки и анализируют её положение в пространстве. В случае если крышка отклонилась хотя бы на 3 градуса, компания тут же получает оповещение и может оперативно отреагировать.

Напомним, ранее глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте предложил псковичам проголосовать за понравившиеся макеты крышек люков. В результате большинство голосов набрали три образца.