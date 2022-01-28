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Общество

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ сталкивались с мошенничеством в сети

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Ежегодно мошенники крадут у простых людей миллионы рублей. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как часто наши зрители и читатели сталкиваются с мошенничеством в сети.

Чуть больше половины всех участников опроса потеряли деньги, столкнувшись с мошенниками. Около 1% удалось всё вернуть. Почти 34% сталкивались с мошенниками, но им не удалось ничего украсть. Около 4% не встречали злоумышленников, но их родственники имели печальный опыт. 6% респондентов всегда начеку и с преступниками не сталкивались.

Согласно данным, три четверти респондентов используют разные инструменты для защиты своих денежных средств от хищения, а остальные уверены в том, что смогут самостоятельно распознать злоумышленников. При этом наиболее популярный способ защититься от телефонных и других мошенников - блокировка нежелательных звонков, ее используют 58% респондентов, показал опрос. Еще треть опрошенных полагается на определитель номера (35%), четверть устанавливает на гаджеты антивирусные программы (26%), пятая часть использует биометрию (19%).Часть клиентов просто не берет трубку при звонке с незнакомого номера.

Также для защиты денег 40% опрошенных устанавливают длинные сложные пароли или используют индивидуальные пароли для каждого сервиса в интернете. Кроме того, респонденты стараются реже пользоваться открытым Wi-Fi, регулярно обновляют операционную систему мобильных устройств и открывают отдельные карты, в том числе цифровые, для покупок в интернете. Такие результаты показал опрос, проведенный ВТБ среди клиентов и размещённый на сайте ТАСС.

На сайте Псковского агентства информации есть несколько материалов, с которыми следует ознакомиться, чтобы снизить риск потери денежных средств.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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