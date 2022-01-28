18 подростков привились «Спутником М» в Псковской области

17:31, 28 января 2022, ПАИ

В Псковской области вакцину от коронавируса сделали 18 подростков. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, 480 доз вакцины от коронавируса для подростков поступили в регион на этой неделе.

Вакцинацию несовершеннолетних начали проводить 27 января. За первый день в Пскове вакцинировались шесть подростков.