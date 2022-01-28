643 беременные женщины привились от COVID-19 в Псковской области
В Псковской области от коронавируса привились 31,5% беременных женщин, или 643 человека. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Также Марина Гаращенко сообщила, что на учёте состоят 2040 беременных женщин.
Напомним, от коронавируса привились первые 18 подростков.
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