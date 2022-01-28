Николай Козловский: Статистика по коронавирусу в Великих Луках нарастает
Статистика по коронавирусу в Великих Луках нарастает. Об этом в еженедельном обращении заявил глава города Николай Козловский.
«Появился новый штамм, который распространяется в разы быстрее. «Омикрон» уже подтврежден и у наших жителей. За последнюю неделю коронавирусную статуистику пополнили 204 человека, 322 горожанина Великих Лук наблюдаются по контакту. Не все жители воспользовались возможностью пройти вакцинацию, хотя все условия для этого есть», - сказал Николай Козоловский.
Защитить себя и своих близких можно вакцинацией. В Псковской области выполнено 67,4% от плана вакцинации.
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