Ещё 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса

12:06, 30 января 2022, ПАИ

Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии умерло 1 427 пациентов псковских медучреждений.

Всего подтверждено 75 423 случая заражения коронавирусом, в том числе 249 — за минувшие сутки. Выздоровели 70 434 жителя Псковской области, из них 141 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент в области проведено 763 564 исследования на COVID-19, за сутки сделано 2 744 теста.