Марина Гаращенко: Омикрон протекает у всех по-разному

09:28, 31 января 2022, ПАИ

Штамм коронавируса омикрон протекает у всех по-разному. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.

Она отметила, что больные омикроном часто остаются источником вируса довольно длительное время. «Уже и симптоматики нет, но пациент выделяет коронавирус», – рассказала Марина Гаращенко. Она также напомнила, что срок карантина сокращен с 14 до 7 дней, и напомнила, что больничный выписывают в электронном формате.

По её словам, если человек правильно вакцинирован, медики, как правило, не наблюдают тяжелого развития заболевания. «Такие случаи бывают, потому что иммунная система у всех разная. Но чаще всего это легкое течение», – пояснила она.

«К сожалению, сегодня каждая семья с этим сталкивается, надо вакцинироваться, носить маски, соблюдать режим и дистанцию», – отметила Марина Гаращенко.