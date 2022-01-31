Мобильная связь по маршруту поездов Псков — Санкт-Петербург станет лучше
Три базовых станции мобильной связи установят вдоль железнодорожной ветки Псков — Санкт-Петербург. Об этом заявил руководитель Управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 31 января.
Он отметил, что на многих участках по данному маршруту низкая плотность населения и операторам невыгодно ставить вышки - кроме железной дороги там ничего нет. Но, по словам Виталия Рахманова, в этом году «белых пятен» станет меньше. Связь появится перед городом Дно и за ним.
Связь будет обеспечена в рамках реализации проекта по развитию услуг связи на территории малонаселённых пунктов Псковской области. Всего запуска ожидают 48 станций.
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