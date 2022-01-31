В аптеках Пскова вырос спрос на экспресс-тесты на коронавирус

13:37, 31 января 2022, ПАИ

В псковских аптеках увеличился спрос на экспресс-тесты на коронавирус. Если раньше данный товар был в наличии в достаточном количестве практически везде, то теперь его можно приобрести по предварительному заказу.

В трёх сетевых аптеках города корреспонденту Псковского агентства информации сообщили, что экспресс-тестов нет в наличии. При этом неизвестно, когда именно будут новые поставки. В одной из аптек также уточнили, что отсутствие товара связано с высоким спросом на тесты.

В двух других аптеках рассказали, что экспресс-тестов в наличии нет, но их можно заказать. Ждать долго не придётся – фармацевты обещают, что при заказе теста утром забрать товар можно будет уже после обеда.

В ещё двух псковских аптеках экспресс-тесты есть в наличии и забрать можно прямо сейчас. Но в одной из аптек фармацевт предупредила, что осталось лишь два теста.

Стоимость экспресс-тестов зависит от производителя. В среднем товар можно приобрести от 900 до 1400 рублей. Самый дорогой тест стоит порядка 3000 рублей. При этом псковичам предлагают различные виды тестов – тест для выявления антигена коронавируса в биологическом материале (мазок из носоглотки), а также экспресс-тест для быстрого определения наличия антител класса IgM и IgG к коронавирусу в крови (взятие образца крови из пальца).

Напомним, ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства призвал уполномоченные органы обратить внимание на стоимость ПЦР-тестов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.