Памятник князю Довмонту предлагают установить на Золотой набережной

13:50, 31 января 2022, ПАИ

Установить памятник князю Довмонту в сквере на Золотой набережной, выходящем на улицу Леона Поземского, предложил скульптор Андрей Мартьянов. «Другие варианты тоже рассматриваются, но этот приоритетный», - заявил он в интервью «АиФ-Псков».

Андрей Мартьянов рассказал, что сейчас идут консультации с историками, искусствоведами, градостроителями, архитекторами, обсуждается уместность локации, масштаб, благоустройство, без которого работа будет выглядеть незаконченной. Горожане принимают решение, достойна ли эта личность памятника, а администрация города согласовывает возможность выделения земли под его установку.

«Комитет по охране памятников должен быть задействован, потому что в Пскове весь центр находится под охраной, и это надо учитывать. По моему опыту, в центральной части города очень сложно поставить скульптуру», - отметил скульптор.