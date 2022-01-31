Скульптор Андрей Мартьянов: У меня полно идей для Пскова

14:04, 31 января 2022, ПАИ

Скульптор Андрей Мартьянов заявил, что у него полно идей для Пскова.

Он рассказал «АиФ-Псков», что на выставке «Смоляная вода», которая будет работать в выставочном зале регионального отделения Союза художников России до 20 февраля, их можно будет увидеть. «Все мои работы большей частью посвящены Пскову и Псковщине, на выставке гости познакомятся с эскизами и маленькими моделями моих скульптур, созданных для города», - отметил Андрей Мартьянов.

Он уже создал в Пскове памятник «Стражам границы», теперь готов подарить памятник Довмонту.