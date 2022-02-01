Более 275 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса
275 227 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделал 283 191 житель региона. Всего использовано 79,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона напомнил, что 31 января в России зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса, и призвал псковичей защитить своё здоровье прививкой.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заболели 75 963 человека, 70 759 пациентов выздоровели, 1 432 человека умерли. Два очага COVID-19 остаются активными в Псковской области.
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