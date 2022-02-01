Иммунолог рассказал, когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в России
Иммунолог Николай Крючков рассказал, когда остановится рост заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом, пишет газета «Известия».
По словам иммунолога, Россия будет бить рекорды по госпитализации и новым случаям коронавируса. Такая ситуация будет сохраняться на протяжении как минимум 2,5 недель. После этого будет короткая фаза стабилизации и медленный спуск.
При этом иммунолог уверен, что когда в Россию придёт новый подвид омикрон-штамма ВА.2, то будет выявляться более 100 тысяч случаев заражения каждые сутки.
В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 некоторые регионы переводят образовательные учреждения на дистанционное обучение. Напомним, накануне помимо школ в Пскове и Псковском районе на дистанционное обучение отправили образовательные учреждения в Бежаницком и Пыталовском районах.
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