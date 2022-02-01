Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иммунолог рассказал, когда остановится рост заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Николай Крючков рассказал, когда остановится рост заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом, пишет газета «Известия».

По словам иммунолога, Россия будет бить рекорды по госпитализации и новым случаям коронавируса. Такая ситуация будет сохраняться на протяжении как минимум 2,5 недель. После этого будет короткая фаза стабилизации и медленный спуск.

При этом иммунолог уверен, что когда в Россию придёт новый подвид омикрон-штамма ВА.2, то будет выявляться более 100 тысяч случаев заражения каждые сутки.

В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 некоторые регионы переводят образовательные учреждения на дистанционное обучение. Напомним, накануне помимо школ в Пскове и Псковском районе на дистанционное обучение отправили образовательные учреждения в Бежаницком и Пыталовском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Число преступлений с применением банковских карт в России снизилось на 12%
01 февраля 2022

Более 275 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса
01 февраля 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в двух домах на улице Советской в Пскове
01 февраля 2022

Россияне раскупили рекордное количество туристических путёвок
01 февраля 2022

Два очага COVID-19 остаются активными в Псковской области
01 февраля 2022

283 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
01 февраля 2022

О причинах для праздника, мобильной связи и сказках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
31 января 2022

Китайские учёные создали искусственную матку

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...