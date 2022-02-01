Распространённый симптом омикрона назвала псковский врач
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте назвала распространённый симптом омикрон-штамма коронавируса.
Анастасия Повторейко отметила, что при заболевании новым штаммом встречается заложенность ушей.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 283 жителей Псковской области. В настоящее время в регионе остаются активными два очага COVID-19.
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