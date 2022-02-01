Островок безопасности появится на улице Юбилейной около дамбы в Пскове

12:06, 01 февраля 2022, ПАИ

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На улице Юбилейной около дамбы появится островок безопасности. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Борис Елкин отметил, что в перспективе в городе появится еще несколько островков безопасности. «Это хорошее решение, быстровозводимое. Как выяснилось, есть большая потребность в стране на эти островки безопасности. Сейчас планируется к закупке еще несколько точек», – рассказал глава администрации.

Недавно островок безопасности также появился в Пскове на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной.