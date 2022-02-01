Весной в Пскове будут привлекать к уборкам бизнес
Весной в Пскове будут привлекать к уборкам бизнес. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Он заверил, что субботники будут, как и месячник по уборке города коммунальными службами. «Будем принимать активное участие, бизнес тоже будем привлекать. В случае сопротивления будем работать с контрольным управлением», - отметил Борис Елкин.
Он добавил, что есть вопросы к некоторым объектам бизнеса, в том числе в части очистки ступенек. По словам главы администрации Пскова, в некоторых регионах предусмотрена обязанность бизнеса чистить снег перед объектами. «Надо юридически проработать и посмотреть опыт других коллег из регионов», - сказал он.
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