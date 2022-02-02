Безопасность детей – круглый стол в медиацентре ПАИ

19:08, 02 февраля 2022, ПАИ

27 января в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол, посвященный вопросам обеспечения безопасности детей. Человеческий фактор и халатность воспитателей привели к тому, что 24 января двое пятилетних детей покинули территорию детского сада, сели на автобус, доехали до торгового центра, а после этого вернулись к бабушке. В обсуждении ситуации и проблем безопасности детей в целом приняли участие представители сферы образования, правоохранительных органов, родительского сообщества, психологи, технические специалисты: уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко, помощник прокурора Псковской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталья Погоняйлова, начальник отделения ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова, заместитель председателя Федерации киберспорта Псковской области Давид Мошура, член Президиума регионального отделения Национальной родительской ассоциации Мария Павлова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, практикующий психолог-психоаналитик Екатерина Ковалевская.

– На днях в Пскове произошел необычный случай. Двое малышей пятилетнего возраста самостоятельно покинули детский сад и отправились на прогулку по городу. Так вышло, что, к сожалению, никто не увидел этих малышей, не обратил на них внимание. Сегодня мы хотим поговорить не об этой конкретной ситуации, а в целом – обсудить эту тему широко, с разных сторон. О том, что сегодня представляет собой безопасность детей, в том числе со стороны сферы образования, со стороны правоохранительных органов, поговорить с психологической точки зрения, почему дети уходят на такие прогулки, как реагировать на это родителям, как вести себя в этой ситуации?

Также у нас сегодня в гостях Давид Мошура от федерации киберспорта. Не удивляйтесь, мы хотим сегодня поговорить о современных технологиях, которые существуют для того, чтобы родители были спокойны, где у них находятся дети. Я надеюсь, что Давид расскажет нам что-нибудь интересное, может что-то, чего мы еще не знаем. Мы накануне провели опрос общественного мнения, и хотела бы вас познакомить с результатами, как у нас общество реагирует на такие вещи.

– Я хотела бы сейчас включить комментарий уполномоченного по правам ребенка Псковской области Наталии Соколовой. Она не может сегодня лично присутствовать, но высказала свое мнение об этой проблеме. Давайте послушаем.

Наталия Соколова: Тема актуальная. Безопасность детей всегда в приоритете уполномоченного по правам ребенка. Мы затрагиваем тему уходов, она очень актуальна и в первую очередь связана с последствиями уходов. Правда, ее чаще всего рассматривали в отношении детей подросткового возраста, когда их влечет улица, влечет компания и новые, неизведанные горизонты. Как я уже сказала, важны не только сам процесс ухода и его причины, но и последствия, которые могут ожидать несовершеннолетнего от преступлений, совершенных в отношении самих детей, и преступлений или правонарушений, совершаемых самими несовершеннолетними.

Мы в последнее время в регионе сталкиваемся с проблемой уходов малолетних детей из дошкольных образовательных учреждений. Последний случай у нас в Пскове, недавно в соседнем Новгороде. Там точно так же дошкольник ушел из детского сада, и как коллега мне сказала, как в «Ералаше», по камерам слежения видим, как идет румяный, раскрасневшийся бутуз, у которого варежки на резинках болтаются, он идет по прямой дороге. Благо, что взрослый человек к нему подошел, спросил, куда он движется, и передал его в образовательное учреждение. Конечно, для наших детей, мне кажется, это желание покинуть огражденную территорию всегда было актуально, и в советское время. Кстати, вспомните, один из моих любимых фильмов, «Дети Дон Кихота», в главной роли с Анатолием Папановым, когда его младший сын отправился со своим другом спасать негров в Африку. Такая благородная цель.

Конечно, все компетентные органы, учредители в лице управления образования и уполномоченный по правам ребенка разберутся в случившемся, разберутся в ситуации, примут меры, пообщаются с родителями. Это, что называется, последствия. В первую очередь хочется понять причину. И слава Богу, что ситуация, которая произошла в одном из детских садов города Пскова, закончилась так, как она закончилась. Не произошло никакой чрезвычайной ситуации с детьми. Хотелось бы обратить внимание всех нас, взрослых, и воспитателей, и педагогов, которые несут ответственность в период нахождения детей в образовательном учреждении. И, естественно, внимание родителей, которые несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей в первую очередь, о необходимости проводить беседы, говорить с детьми, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, и, конечно же, объяснять, что уходить за пределы образовательного учреждения недопустимо, и почему. И было бы классно, если бы это было в форме сказки, того же «Колобка», с какими опасностями может столкнуться ребенок, когда он уйдет из-под надзора, из-под контроля взрослых лиц. Уже не первая ситуация, когда мы сталкиваемся с некоторым безразличием со стороны просто прохожих людей. Ситуация, которая, наверное, шокировала всю страну, – это Кострома, где на глазах у людей два взрослых человека уносили отбивающуюся девочку. Чем она закончилась, мы все с вами знаем. Уход ребенка, его проезд в автобусе, хождение по магазину, переход через проезжую часть, выход через калитку – они не могли быть незамеченными просто прохожими людьми.

Пользуясь случаем, хотела бы, конечно, обратиться к каждому из вас, быть внимательными, быть бдительными, не оставаться безразличными. Потому что на месте этого ребенка может оказаться ваш ребенок или внук. Никто от этого, к сожалению, не застрахован. Мы не знаем, что придет в голову нашему ребенку. Может, он за компанию куда-то отправится со своим товарищем. Независимо от возраста, хотелось бы надеяться, что у каждого такого ребенка окажется какой-то незримый ангел в виде взрослого человека, который вовремя остановит, задаст вопрос, спросит, куда он двигается, и, может, поможет ему, поддержит его, посоветует, как поступить в той или иной ситуации. Кстати, мои друзья мне в личных сообщениях после того, как я выложила пост в соцсетях, начали рассказывать свои истории, как они еще в советское время уходили из детских садов, из дома, гуляя на детской площадке, отправлялись в гости на другой конец города, и благодарили тех не известных им людей, которые их останавливали и возвращали в семью, что называется. И говорили как раз об этом: что же такое происходит, почему мы становимся безразличными? Поэтому, дорогие псковичи, очень хочется надеяться, что наше отношение к детям будет таким же внимательным и бдительным, даже если это не ваш собственный ребенок. Ведь чужих детей не бывает. Каждый из них нуждается в поддержке нас, взрослых.

Три составляющие части истории

– Я считаю, что она достаточно многогранно раскрыла проблему. Наверное, есть примеры, когда какие-то дети, или в семье, или кто-то сам путешествовал, эти все истории из жизни у нас. Анна Сергеевна, давайте начнем с вас, несколько слов про эту историю. Как случилось, что детки покинули территорию детского садика? И что у нас сегодня сделано для того, чтобы обеспечивать безопасность детей как в дошкольных учреждениях, так и в школах?

Анна Кузыченко: Спасибо, Надежда. Всем добрый день. Думаю, о подробностях этой истории наслышан уже каждый пскович. И для нас, для управления образования, для меня как для матери, наверное, в этой истории есть три части, о которых нужно говорить на примере данного случая. Но в контексте в целом, всего города. Первое – это, безусловно, халатность воспитателей. Второе – это равнодушие граждан. Третье – сообразительность наших детей. Эти три части нуждаются в анализе, потому что из этой ситуации, я думаю, мы все должны вынести очень важные уроки, которые должны изменить и наше отношение, и восприятие, и систему работы. Да, сейчас идет проверка в отношении педагогического состава образовательного отделения. Уже понятно из их объяснительных, что это исключительно халатность воспитателей. Первая воспитатель не пересчитала детей, когда они стали возвращаться с прогулки. Второй воспитатель, который на смену приходил, опоздал и не встречал эту группу с детьми. Младший воспитатель, в нарушение должностной инструкции, встречал группу не на улице, чтобы помогать первому воспитателю, а внутри здания, и тоже не пересчитывал. И это стечение человеческих факторов, когда каждый недоработал в своей части, привело к тому, что два пятилетних ребенка совершили путешествие практически через весь город, и волею случая, наверное, все закончилось благополучно.

Безусловно, в каждой ситуации бывают объективные и субъективные обстоятельства. И у нас есть достаточно много и дошкольных учреждений, и образовательных, в которых есть техническая составляющая, которая где-то могла бы оправдать какую-либо ситуацию. Но в данном случае мы говорим об учреждении, которое с точки зрения безопасности детей, с точки зрения материально-технической составляющей укомплектовано на 100%. То есть это учреждение, в котором есть ограждение, соответствующее всем нормам современным. В нем есть закрывающиеся магнитные калитки, ворота и так далее. В нем есть видеонаблюдение по периметру, и видеозапись ведется, и все это транслируется на пост охраны.

– Там не говорили, что все время двери нараспашку.

Анна Кузыченко: Нет, совершенно верно, но в этой ситуации нам нечем совершенно оправдаться. Мы не видим никаких оправданий в сложившейся ситуации. Обстоятельств смягчающих нет никаких. И здесь нужно отдать должное детям, которые преодолели весь этот путь и вышли из ситуации без каких-либо трагических для себя последствий. То, что перемещения наших детей на такое длительное расстояние, с посещением торгового центра, автобуса, что все это среди бела дня остается незамеченным, без реакции окружающих, это, конечно, настораживает. Но здесь мы, наверное, не вправе судить, потому что есть и худшие ситуации. У нас есть воспитатели, которые холодны к своим обязанностям. Поэтому, что мы можем судить о гражданах, которые идут по своим делам в назначенное время. Но совершенно правильно прозвучал опрос, который показал, как и Наталия Викторовна говорит, что в советское-то время реагировали! И подходили, и спрашивали: мальчик, а ты куда идешь, а где твоя мама? И возвращали ребенка. А сейчас, посмотрите: уйти из 47-й школы, перейти два пешеходных перехода, нерегулируемых, без светофора, дойти до автобусной остановки на вокзале, где всегда у нас, в любое время суток это оживленная территория, – и никто не обратил внимания. Сели в автобус. Это время, когда нет толкучки, это не утренние часы или вечерние, когда все едут, и совершенно непонятно, кто чей, с кем они, есть ли взрослый. Плюс торговый центр. Они же тоже там провели время, они выполнили свою миссию в этом торговом центре, и никто также не заинтересовался, почему несовершеннолетние без взрослых находятся.

– Мало того, что пошли, сделали покупки.

Анна Кузыченко: Да. И они вышли оттуда, и они знали четко адрес на другом конце города, пошли к бабушке и закончили свой маршрут. И в этом сложном маршруте было очень много точек, в которых их могли приостановить. И в этой ситуации, конечно, третья составляющая этого случая. Наши дети благополучно соблюдают правила безопасности дорожного движения, четко знают маршрут, который им необходим, движутся к намеченной цели и завершают свой маршрут. Они не просто пошли куда-то гулять, нет, они пошли к бабушке, домой пошли в итоге все-таки. Но сделав все свои дела. Поэтому, конечно, это не может не радовать, в том плане, что дети молодцы.

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– Самостоятельные! Самостоятельность в таком возрасте!

Анна Кузыченко: А взрослые, участвующие и не участвующие в этой ситуации, конечно, проявили себя ужасно. Хочу отметить, что звонок в полицию поступил спустя час после того, как по видеокамерам было установлено, что дети ушли. То есть воспитатели пытались своими силами найти в близлежащих дворах родителей, семьи этих детей, где они живут. Они прибежали туда, думая, что дети пошли домой, не обнаружили их, и только после этого поступило сообщение в полицию. Для нас ситуация ясна: когда человек берет на себя ответственность за жизнь и здоровье детей, с 7:30 до 19:00, он должен понимать, что все это время пауз нет, нельзя отдохнуть, отвлечься и так далее. Но, видимо, я говорю про педагогов, мы устали, видимо, мы стали проще к чему-то относиться, халатнее. Объяснений может быть масса – группы переполнены, очень много детей, работаю одна, без смены, без напарницы, но все это не оправдывает того, что я перечислила.

В данной ситуации, я считаю, что все факты, которые мы установили, свидетельствуют только об одном: человеческий фактор и халатность педагогических работников привели к тому, что дети покинули территорию, на которой родители спокойно оставили своих детей. Я как мать знаю, что я в 8:15 привезла ребёнка к школе – и дальше время, за которое я спокойна, могу работать, выполнять какие-то функциональные обязанности, потому что я убеждена, что педагоги в это время заботятся, отвечают и контролируют жизнь и здоровье моего ребенка. И самое страшное здесь в том, что на примере этого факта получается, что мы не можем дать эту уверенность родителям. Для нас сейчас самая главная проблема в этом. Как родителям быть уверенными, что не каждый работник дошкольного или общеобразовательного учреждения города Пскова такой, что это исключение, а не норма, и что мы примем все меры для того, чтобы родители были уверены и спокойны в том, что их дети в безопасности. Это глобальная проблема, дальше необходимо стратегически её решить.

Равнодушие людей и детская самостоятельность

Полиция: На самом деле, ситуация у нас какая-то, потому что буквально сейчас у меня сотрудники отрабатывают информацию, где ребенок ушел из детского сада, очередной случай, трехлетний ребенок благополучно дошел до дома, и сейчас у нас также информация проверяется, по городу, сегодня. Тот ребенок ушел в дырку в заборе.

– И уже дома?

Анна Кузыченко: Да. Там сад был рядом с домом.

Ирина Борисова: Дети молодцы. Анна Сергеевна изложила все подробно, добавить даже нечего, только констатировать результаты проверки и делать выводы на основании этой проверки. Потому что и полиция занимается, и прокуратура занимается, и, может, будет подключен Следственный комитет. В зависимости от того, какие будут результаты и какая будет дана правовая оценка. Сейчас мы проверим сегодняшний случай, а обсуждаем пока старый. Да, равнодушие людей поразительно и поразило нас всех.

У нас фактически каждый день есть случаи самовольных уходов. Могу сказать, что за год у нас было случаев 60, самовольных уходов несовершеннолетних – 36. Это было 36 детей. Из этих 36 детей есть те, которые совершают неоднократные уходы. Больше 10 – это те, которые уходили повторно. Соответственно, они нам эту цифру, этот прирост дают. Но если сравнивать с 2020 годом, то в 2020 году уходил из дома 51 ребёнок.

– Но среди них, получается, тоже есть те, кто уходил многократно?

Ирина Борисова: Многократно. Из дома, из госучреждений. И конечно, эта ситуация с уходом таких детей, такого возраста, для нас впервые. Были случаи, когда дети у нас уходили, заявляли как уход десятилетние, восьмилетние, но это такие, которые, допустим, из школы вышли…

– Это младшие?

Ирина Борисова: Это самые младшие, им по 8-10 лет. А обычно уходят в подростковом возрасте, когда пубертат, самый-самый сложный возраст, когда идут конфликты с родителями, учеба, первая любовь, хочется погулять. От 13 до 16 лет самый критический период, но больше уходят в 13-14. Девочек стало уходить гораздо больше, чем мальчиков, у них, можно сказать, складываются взаимоотношения с противоположным полом. А что касается такого маленького возраста, это было 8, 9 или 10 лет. Но это те ребята, которые просто после занятий вышли из школы, загулялись и не дошли до дома.

– Это обычно однодневные путешествия?

Ирина Борисова: Это даже не однодневные путешествия, просто из серии «зашел в соседний двор». Просто родители, которые реагируют на своих детей, знают, что ребенок в это время должен быть дома, но он не пришел, поэтому они сразу звонят в полицию. Когда полиция начинает разбираться, он оказывается где-нибудь в соседнем дворе или у одноклассника, сидит и играет в компьютер.

– В гостях, да? Но даже мы в детстве некоторые так делали, не задумываясь, что родители сходят с ума, волнуются.

Ирина Борисова: Конечно, у нас затрачивается на это много усилий, сотрудников. Были случаи неоднократно, когда мы убивали время сутками напролет, искали ребенка, который находился в соседнем подъезде. Такие случаи были, которые не поддаются даже никакой [логике. – Ред.]. То, что люди, которые знали, что мы ищем ребёнка, не нам дают информацию, что он находится у них, конечно, не поддается объяснению даже. Случай, когда дети ушли, у нас был очень давно. Это единичный случай, конечно, когда дети уходили из детских садов, но они были. Это прямо не такая ситуация, чтобы такого никогда не было. Нет, взяли и ушли, было такое. Но, единственное, на моей памяти, именно такое расстояние, от вокзала до «Ленты», это уму непостижимо, даже нам, сотрудникам…

– А сегодняшняя история? Там не далекое расстояние было?

Ирина Борисова: К счастью, там рядом с домом ребенок живет, хорошо знает маршрут, конечно, там со стороны родителей…

– Может, это какая-то тенденция современного времени? Самостоятельность детей, начиная с такого возраста? Но это отдельная тема.

Ирина Борисова: Я думаю, что это, на самом деле, было всегда. Просто мы сейчас на все это острее реагируем. Могу сказать, что пару лет назад у нас на контроле находилась информация, которая распространялась в интернете, о том, как уйти на 24 часа. У нас она распространения не нашла, игра была в Америке, опять-таки, все у нас идет оттуда, к сожалению. Эта игра «Уйти на 24 часа», когда дети должны были спрятаться в каком-нибудь большом торговом центре и пробыть там всю ночь.

– Это через соцсети какие-то?

Ирина Борисова: Это все через соцсети распространялось. Мы тогда все это анализировали, реагировали. По Пскову у нас таких случаев не было, чтобы кто-то спрятался, еще и на 24 часа, и еще бы и не нашли. У нас, на самом деле, все очень банально: конфликты, желание где-то потусить с друзьями, к сожалению, родители…

– А бывают необдуманные поступки? Действительно, пошли в гости и не подумали. Сидят там и сидят, а все в это время ищут…

Ирина Борисова: Да нет. Такого не было. Наоборот, как раз понимают, что нужно идти домой, чаще даже умышленно.

Ответственность родителей

– А сколько проходит времени, прежде чем родители начинают поиски ребенка? Когда к вам обращаются? Здесь, в данном случае, понятно, что воспитатели хотели собственными силами.

Ирина Борисова: Там, где уже понятно, что родители не могут справиться собственными силами, и когда это происходит неоднократно. А бывает такое, что могут неделями не обращаться с заявлением. Как они поясняют потом: они знают, где их ребенок находится, он на связи, обещает вернуться, но не возвращается. Но чаще всего обращаются в этот же день, когда понимают, что ребенок не вернулся вовремя, реакция сразу: сообщение в полицию, заявление. Мы применяем к родителям норму ответственности, это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

– Это тоже может быть наказуемо?

Ирина Борисова: Конечно. Смягчающим обстоятельством может быть тот факт, если человек сам предпринимал попытки искать, звонил всем, это зафиксировано у нас. А если он говорит: ну, он вроде взрослый, самостоятельный, я знал, что он вернется все равно, рано или поздно. Захочет – вернется, как у нас часто говорят родители. Или: деньги закончатся – придет домой. Или переодеться, помыться, такие случаи тоже есть. Но когда так, совсем попустительски относятся, мы уже реагируем в плане административного наказания, с последующим рассмотрением на комиссии несовершеннолетних, и ответственности. В данном случае норму ответственности к родителям применить нельзя, потому что они тут все-таки не виноваты.

– Дети все, слава Богу, возвращаются.

Ирина Борисова: Дети все, слава Богу, возвращаются. У нас в истории, может, один-единственный случай, где ребенок стал жертвой преступления, не будем сильно углубляться, но девочка спровоцировала в отношении нее насильственные действия, но это единичный случай. В основном все находятся, слава Богу, все живые и здоровые.

– И как раз мы заговорили о равнодушии, это вторая часть этой проблемы, – кто все-таки находит этих детей? По вашей практике? Как они возвращаются?

Ирина Борисова: В нашей практике мы выходим с ними на контакт через соцсети, через мобильные телефоны, говорим, что их дома родители ругать не будут, возвращайтесь, пожалуйста, обратно домой. Либо они сами возвращаются, самостоятельно, но, опять-таки, путем уговоров со стороны сотрудников полиции. Как правило, это дети, которые уже подростки, которые понимают, что домой рано или поздно все равно придется вернуться.

– А младшие, 8-10 лет?

Ирина Борисова: Как правило, сотрудники ППС либо неравнодушные граждане. В редких случаях привлекаем волонтеров. У нас сотрудничество налажено с «ЛизойАлерт». Что касается детей такого маленького возраста, сразу идет информация в волонтерскую организацию. С этими детьми может случиться что угодно и где угодно, поэтому оперативно подключаются такие поисковые организации.

– А в данном случае, в понедельник, искали или не успели?

Анна Кузыченко: Не успели. Когда сад сообщил в полицию, в полицию уже был звонок неравнодушного гражданина, который сказал: вот тут ходит двое детей…

– Все-таки нашелся такой человек? Это потрясающе.

Анна Кузыченко: Безусловно.

Нужно действовать взаимно

– Давайте тогда обсудим с другой стороны, с точки зрения родителей. Как им себя вести?

Мария Павлова: Могу сказать только, что я сама мать восьмилетнего ребенка, мне очень повезло с садиком, у меня был сад идеальный со всех сторон, не надо думать, что все садики настроены потерять или что-то сделать с детьми. Это не так! Это дикое исключение. Я думаю, здесь субъективное с субъективным срослось. Ни в коем случае не умаляю вины воспитателей. Конечно, они, я думаю, понесут должное наказание. Ответственность они должны почувствовать. Конечно, родителей волнует эта тема. И в чатах мы общаемся с родителями, это сразу пошло обсуждаться.

– Что родители спрашивают? Кого видят виноватым?

Мария Павлова: Совершенно разные мнения. Начиная от: воспитатели плохо следят, – заканчивая: почему дедушка прохожий не отвел за ручку этих карапузов обратно в садик или к родителям. Я скажу только одно и, наверное, очень четко: я сама являюсь представителем образовательной системы, я директор колледжа, у меня, слава Богу, дети не пятилетние, но, поверьте мне, у подростков старше 16 лет тоже есть свои определенные проблемы. И когда родитель нам его отдает, с точки зрения – вот, я его зачислил, я его привез, он теперь ваш, будьте внимательны, это так и есть. Естественно, всякое бывает. Потому что ребенок – это уникальный организм, он сам по себе мыслит, сам выстраивает свои маршруты и логику, поверьте мне, в каждом поступке видит. Мы просто можем ее не понимать, а он ее видит. И здесь надо четко нам понять, что переваливать друг с друга ответственность: вот воспитатели виноваты – давайте клеймить их, вот ответственность прохожих – они не посмотрели… Давайте будем действовать взаимно.

– Здесь мы можем и магазин подключить.

Мария Павлова: Обязательно! Понимаете, здесь все не должны снимать с себя ответственности. И родитель, как первичный агент социализации, скажем научными терминами, должен четко проговаривать с ребенком, как надо делать. Потому что ребенок, прежде всего, должен слышать родителя. И понимать, что родитель волнуется о нем.

Здесь надо понимать четко: ситуация случилась. Бог спас малышей, мы очень рады этому и должны четко понимать, что нам всем делать надо: и родителям, и воспитателям, и правоохранительным органам, чтобы больше этого не случилось. Потому что Бог учит, извините, раз, два, а на третий дает очень жесткий урок. И мы этого допустить не должны. Поэтому родители переживают, обсуждают. Сейчас очень большая проблема возникает у нас с этими пермскими стрелками, казанскими стрелками, все это муссируется. Бывают вбросы информации. Это все нагоняет страх на родителей, поэтому, конечно, нивелировать ситуацию должно и нужно, наверное. Сейчас мы это обсуждаем и понимаем, что все прекрасно осознают, прекрасно понимают, и уже все действия предприняты. Сейчас нужно просто сделать выводы из этой ситуации и каждому из нас отработать правильно.

Из каких семей сбегают дети

– Однозначно! Сегодня мы смотрели опрос, и там спрашивали: сбегали ли вы когда-то в детстве? И многие ответили: нет, мы были нормально воспитаны. Действительно ли убегают дети в каких-то неправильных семьях? Или неправильно воспитывают родители? Обязательно ли она должна быть неблагополучной? Ведь посмотрите, ответы какие: мы были правильно воспитаны. Как с точки зрения?.. Как на практике все-таки происходит?

Ирина Борисова: На практике все по-разному. Очень много детей из благополучных семей. Допустим, ребенок очень хорошо учится в школе, у него повышенное чувство ответственности. И вдруг он схлопотал какую-то оценку… У нас была один раз такая ситуация, девочка боялась идти домой, решила, что лучше она домой возвращаться не будет. Чтобы избежать наказания. Хотя на самом деле никто ее дома бы и не наказал. И мы активно принимали меры в ее поиске. Есть такие случаи.

– А кто-то в поисках приключений каких-то? Просто ему захотелось сходить туда…

Ирина Борисова: Это идет из тех семей, где уже такой образ сформировался. Понятно, что где родители употребляют, ведут асоциальный образ жизни. Естественно, есть такие, кто уходит от этого образа жизни. Таких детей, кторые ищут приключений, мало. Все-таки уходят больше от конфликтных ситуаций, также уходят дети, которые проживают в госучреждениях. Была у нас такая проблема. В этом году она как-то сгладилась, опять-таки, тут идёт уход от системы, от этого режима, в котором они находятся.

Екатерина Ковалевская: Безусловно, все, о чем вы говорите, имеет место быть. Здесь нужно понимать, что каждый случай очень индивидуален. И сказать, что мы сейчас можем выделить какие-то причины и это будет работать на всех детей, – невозможно.

– Это однозначно не просто плохое воспитание? Не однозначно неблагополучная семья?

Екатерина Ковалевская: Нет. Влияет очень много факторов, начиная от свойств нервной системы ребенка. Если у него сильная нервная система, он достаточно подвижный, то он уже, в принципе, имеет физиологическую предрасположенность к каким-то рискованным действиям. Плюс это, скажем так, анамнез семейного воспитания, в целом. Какие там родители? Вот вы сказали: а как в благополучных семьях? Я сижу и думаю: а ведь в благополучных семьях может быть даже и больше! Потому что, как правило, в благополучных семьях родители ждут хорошего ребенка, идеального ребенка, и, скажем так, целенаправленно или интуитивно от него начнут требовать соответствовать каким-то критериям. И поэтому возникают страхи. Например, страх наказания, что я совершил какую-то ошибку, я теперь плохой ребенок, и как это воспримут родители. Может, это даже наиболее частая причина. Но и нельзя, конечно, убирать ситуативные факторы.

– А что побуждает на уход малышей?

Екатерина Ковалевская: Захотелось домой.

Ирина Борисова: Захотелось домой – значит, что-то ему не нравится.

Екатерина Ковалевская: Может, что-то в саду. Может, не хватает родителей. Может, детский сад не создал такой атмосферы доброжелательности, уюта, чтобы ребенку комфортно было высидеть все это время.

– То есть у малышей совершенно другие мысли, почему они уходят? В данном случае, вы говорите, что некомфортно, скучает по родителям, может?

Екатерина Ковалевская: Безусловно, мы видим здесь трехлетнего ребенка. Он недавно начал ходить в сад. И проблема…

– А вот в случае пятилетних, которые пошли в гости и в магазин?

Екатерина Ковалевская: Да, мне случалось видеть маленьких детей, которые между собой договаривались, что они где-то встретятся, пойдут в гости один мальчик к другому, причем единственные данные, что мальчик живет в желтом доме, но это был уже такой целенаправленный уровень планирования. Нужно понимать, что опасность в том, что ребенок, познавая мир, может совершить какие-то действия, абсолютно не прогнозируя последствий. Он не понимает, что это может закончиться как-то нехорошо, трагически для него. Он об этом совершенно не думает. И если мы говорим про маленьких детей, то любая интересная деталь, яркая игрушка, животное могут запомниться. И, скорее всего, если в семье все благополучно, он придет к маме или к папе. Скажет: мам, мне так понравилось то животное, вот та игрушка в магазине, давай сходим и хотя бы еще раз на нее посмотрим. Но если мама скажет категорическое нет, здесь могут быть разные варианты. Если у ребенка есть внутренняя готовность, как с этими пятилетними детьми, очень сообразительными. Смелые дети, меня поразило как психолога – первое, за что я зацепилась, это пройти такой путь, знать номер автобуса, куда ехать. Может, конечно, они с мамой этот путь проделывали, и может, кстати, повлияло, что они были вдвоем. Один он, может быть, и не пошел бы. Скорее всего, они нашли друг друга в этой цели и из-за этого им вместе было проще. И сейчас трудность в том, что они уже сделали это действие. Они уже поняли, что они могут.

Любовь, забота и никаких наказаний

– Скажите, как вести себя родителям, детки которых попутешествовали и их вернули домой? Можно ли ругать? Надо ли наказывать за это? Как себя вести родителям?

Екатерина Ковалевская: Безусловно, нельзя занимать наказующую позицию. Потому что это будет формировать еще больший страх.

– Все равно какого возраста малыши? Подростки?

Екатерина Ковалевская: Безусловно, ребенок ведь тоже человек, личность, он хочет хорошего, доброго отношения к себе. Он хочет, чтобы его понимали. Чтобы не запрещали выражать свои чувства, чтобы он дома мог спокойно все эти чувства выразить, выразить свое мнение, и чтобы мама или папа не говорили: ой, уйди, я сейчас занята, мне не до тебя. Наоборот. Даже вчера я со своим ребенком стала говорить, какой он был счастливый, что мы поговорили о нем, о его чувствах.

Он сначала не рассказывал какие-то щекотливые события этого дня. Но потом все рассказал. Поэтому с самого детства, несмотря на то, что задача родителей оберегать ребенка, прививать ему какие-то правила поведения, это не должно переходить за какую-то границу, быть безмерным. Родитель прежде всего должен быть понимающим, способным услышать ребенка. Найти для этого время. Найти для этого свою любовь. Обратить внимание на ребенка, позаботиться, чтобы ребенок в любой ситуации мог прийти к нему и рассказать все что угодно. И знать, что за это ему не прилетит, а родитель поможет и разберется в этой ситуации. Либо расскажет обо всех опасностях, о негативных последствиях. Мы видим, что уровень интеллекта у детей достаточный для того, чтобы все это понять. Просто у них есть фактор незнания. И именно взрослый должен этим знанием ребенка обеспечить.

– У меня тоже здесь вопрос: когда случилось это, нужно ли родителю докапываться до причин? Самостоятельно это делать или со специалистами? Что побудило малыша уйти из детского сада, наверное, надо все-таки родителям выяснить? Совсем крошка. Основные правила поведения можно назвать?

Екатерина Ковалевская: Здесь можно в общем рассуждать, можно по ситуации. Если в общем: ребенок вернулся домой, безусловно, родитель должен показать ему, что он переживал, что он его любит, но это не должно быть наказание. Нужно обнять ребенка, сказать ему что-то ласковое, что вы очень сильно беспокоились, что вы испугались, что с ним будет. Чтобы ребенок сам успокоился, потому что, возвращаясь домой, у него тоже могут быть очень большие страхи и тревоги, как его встретят родители. И ребенку надо дать небольшое время, чтобы адаптироваться в ситуации прихода домой. Может, накормить вначале ребенка, немножечко сменить тему.

– Сделать, чтобы ему дома было хорошо.

Екатерина Ковалевская: Да, да. И в это время и родители, и ребенок постепенно эмоционально успокаиваются. Потому что пока родитель находится под влиянием эмоций, он не способен на рациональные действия, и здесь главное – успокоиться самому. И уже после того, как все успокоились, можно подойти к ребенку, при этом желательно выключить телевизор, чтобы были вы и ребенок, и уже поговорить. Пусть он расскажет. При этом говорить не директивно, чтобы он не чувствовал в этом, что я сейчас расскажу, и все, меня в угол поставят или выпорят. А чтобы он чувствовал, что родитель настроен на конструктивный диалог. В данном случае могут быть такие рекомендации. Если же ребенок потерялся где-то, например, в магазине, то нужно помнить, что если вы запаникуете, вы потеряете драгоценное время и ничего адекватного не сделаете. Поэтому первым делом, наверное, нужно оглянуться вокруг, поискать, нет ли вокруг чего-то, что могло привлечь внимание ребенка. Либо вспомнить: вы сейчас ходили по этим коридорам, были магазины игрушек или еще что-то, может, ребенок там. Но если поблизости ребенка не оказалось, тогда, скорее всего, вы понимаете, что вам самому уже не найти, то первое действие, безусловно, - сообщить в полицию, и дальше по возможности подключать знакомых, но тех знакомых, которые не внесут излишней эмоциональности. Потому что если вы ищете ребенка, а тут кто-то будет ругаться на вас как на плохую мать, что вы потеряли ребенка, то это ни к чему хорошему не приведет.

– Понятно. Очень интересно. Спасибо большое. А вот такая тема интересная по поводу ответственности родителей. У нас же сделать, завести ребенка – не надо высшего образования, это точно, и в воспитании детей многие говорят: это мой ребенок, как хочу, так и воспитываю, не надо мне… И они не то что книг никаких не читают про воспитание детей, они даже не пытаются вникнуть в воспитание. Как вы считаете, нужно ли через что-то наших современных родителей учить правильно воспитывать детей, нужно ли это делать сегодня? Это вопрос ко всем.

Екатерина Ковалевская: Тут следует отметить, что если посмотреть сейчас развитие психологии, практической психологии, то проблема формирования осознанного родительства – одна из первых, одна из наиболее актуальных. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование» создали службу семейного консультирования и абсолютно бесплатно будем работать с родителями, проводить различные развивающие мероприятия, которые будут направлены на информирование родителей по вопросам воспитания, на обучение их каким-то навыкам. Поэтому любой человек, который хочет становиться более зрелой личностью и развиваться самостоятельно, он, безусловно, должен развиваться во всех сферах. В том числе и в сфере материнства, отцовства, понимая, что ваш будущий ребенок не только какое-то воспроизводство вас, но у него есть свои собственные чувства, интересы, потребности, на которые он имеет полное право.

– Скажите еще раз, как называется эта организация?

Екатерина Ковалевская: Служба семейного консультирования и содействия. У нас есть сайт и группа ВКонтакте, в Фейсбуке. Каждый родитель с ребенком в возрасте до 18 лет и также те, кто хочет взять приемных детей на воспитание, могут обращаться к нам в службу. У нас психологи, дефектологи, методисты, социальные работники, специалисты по реабилитации детей с ОВЗ, сотрудники по физическому воспитанию, поэтому я считаю, что это очень хорошая возможность для родителей нашего города восполнить недостающие пробелы в рамках развития себя как родителя.

Антитеррористическая защита

– Спасибо большое. Мы немножко не поговорили про соблюдение мер безопасности в учреждениях образования дошкольных и школах. Наталья Николаевна, расскажите, с вашей стороны как это делается. И, например, по дырке в заборе, наверное, это какой-то момент, который тоже нужно…

Наталья Погоняйлова: Безусловно. Это относится к вопросам антитеррористической защиты, наличие ограждения, его соответствие всем предъявляемым требованиям, то есть отсутствие дырок и еще каких-то ниш. Это все проверяется нами в рамках антитеррористической защиты. Наличие видеонаблюдения, наличие пропускного режима, его соответствие требованиям – это один из вопросов, который находится в поле зрения органов прокуратуры области. Раз в полугодие эти проверки у нас проводятся, а то и чаще. По поручению Генеральной прокуратуры, если какие-то возникают ситуации, допустим, такой же частный случай, естественно, проверка прокуратуры организована, наряду с управлением образования администрации города, с учредителем, который осуществляет ведомственный контроль за работой учреждения и который уже непосредственно разобрался в причинах происшедшего, так и полиция.

– С этим случаем будет прокуратура разбираться?

Наталья Погоняйлова: Обязательно. В любом случае при возникновении какой-то нештатной ситуации мы организуем проверки. В любом случае. Хотя уже из того, что мы обсудили, понятно, что есть органы, которые отвечают за конкретные вопросы. Учреждение образовательное – детский сад – обязаны они создать все необходимые условия, обеспечить 100-процентный присмотр и уход за детьми. Воспитатель, руководитель учреждения, администрация города Пскова, управление образования как учредитель осуществляет контроль за деятельностью учреждений и финансирование всех этих вопросов, в том числе и защита и так далее. Соответственно, органы полиции, которые непосредственно занимаются и поиском, организацией поиска детей, и работой с учреждением и с родителем. Органы прокуратуры, мы, проверяем в каждом конкретном случае, как каждый из органов сработал. Полноту мер, своевременность принятых мер, почему это произошло. Естественно, будут установлены причины, условия, способствовавшие совершению того, что случилось. Соответственно, кто как сработал. Это наша обязанность.

– Подобные случаи – это исключение из правил? Как часто нарушения находятся по обеспечению безопасности?

Прокуратура: Если говорить про антитеррористическую безопасность, то если конкретно говорить о том, что дырка в заборе, либо открыта настежь калитка или не закрывается и ребенок ушел, конечно, в таких случаях мы всегда реагируем. В данном случае я пока не готова сказать, где 100% обеспечена защита, но это случай такой. Тут все равно оценим. Прокурор города Пскова все равно посмотрит, оценит. Прозвучало выступление, что при наличим видеокамер только спустя час было сообщено в полицию. Вопросы есть. Будем проверять.

– А что у нас должно быть в рамках обеспечения безопасности? Заборы обязательно, это касается дошкольных учреждений? Или школы в том числе?

Анна Кузыченко: Это касается любого объекта образования, должно быть ограждение, которое соответствует требованиям, потому что даже наличие забора высотой 1 м 20 см или 1 м 50 см, то есть меньше человеческого роста, меньше роста взрослого человека, не является ограждением, которое создает условия безопасности для детей. Поэтому современные требования – чтобы ограждение было высотой не менее 2 м, камеры видеонаблюдения по периметру, закрывающие магнитные, с определенным кодом доступа, калитки, закрытые ворота. Я говорю про детские сады и школы. Требования известны, они есть, мы все их прекрасно знаем и понимаем. Но совершенно верно говорят и представитель прокуратуры, и представитель полиции: проверки проводятся, и все это на контроле, и мы работаем, но, к сожалению, на примере города Пскова я вам скажу, что по результатам представлений надзорных органов у нас недофинансирование порядка 140 млн. Почему я стала говорить об этом случае, когда пятилетние у нас ушли, я подчеркнула, что это то самое учреждение, в котором нет технических проблем. У нас есть сады и школы, которые намного в худшей ситуации, и мы пишем заявки, просим, ходатайствуем о выделении дополнительного финансирования. В плановом режиме мы каждый год решаем вопросы, но, к сожалению, разово… Пока мы не готовы сказать, что все наши учреждения обеспечены на 100%.

– Спасибо большое. Давайте обязательно еще Давиду дадим слово. Для родителей – я думаю, абсолютно всем интересно – каким образом сегодня можно побеспокоиться о том, чтобы знать, где твой ребенок. Какие сегодня существуют современные приспособления?

Давид Мошура: Все зависит от кошелька родителей, гаджеты стоят немалых денег. Те же самые часы, есть специальные детские часы, есть подростковые, есть серьезные взрослые часы с GPS-навигатором. По сути, благодаря этим часам можно приблизительно определить нахождение ребенка. Если говорить как со стороны заместителя председателя ФКС Псковской области, то мы проводим цикл различных лекций по компьютерной безопасности. У нас, конечно, не такие дети, им не пять, не три, на эти лекции у нас ходят уже подростки. Но, послушав сейчас всех вас, я подумал, что и родителям, наверное, надо приходить на эти лекции, чтобы слушать, как обезопасить своего ребенка, допустим, от соцсетей. Не полностью закрыть доступ, чтобы конфликт случился, а как донести до ребенка, что этот аккаунт – это фейковый аккаунт, этот аккаунт принесет вред, как определить. Это все легко.

Безопасность детей в интернете

– Есть же безопасный интернет для детей? Но некоторые родители даже не знают, как сделать ограниченный доступ.

Давид Мошура: Да, есть сервисы, даже в каких-то предлагают сразу при покупке ноутбука или смартфона доплатить, чтобы сделали детский режим. Может, это кого-то и останавливает – доплатить, но если почитать, узнать, о чем речь идет, то на следующий день я бы рекомендовал приходить, включать детские режимы на телефонах, если родители не особо развиты в этом виде технологий.

– У нас дети, бывает, чаще разбираются, чем родители, родители могут и не знать о существовании...

Давид Мошура: Это тоже развитие для детей, и, к сожалению, оно возникает за счет того, что родитель отдает смартфон или ноутбук ребенку, идет занимается своими делами, понимает, что ребенок залип там, сидит, смотрит мультики. Причем, если мультики на Ютубе, то там есть цикл, что там включаются дальше передачи. Мультик закончился – рекомендованное что-то включается. И вот так вот пять мультиков, а потом включится какой-то блогер детский, сейчас их полным-полно, который рассказывает, например, как из детского садика сбежать. Влегкую. Следовательно, родителю точно нужно разбираться в теме, в веке цифровых технологий тем более живем, – разобрался, понял, как технологии работают, алгоритмы Ютуба, как алгоритмы соцсетей. Да, на это надо будет потратить время, но зато ты сможешь обезопасить своего ребенка. Не на 100%, безусловно, но все равно будет уже проще.

– Давид, а современные мобильные телефоны, смартфоны могут, не покупая часы, у нас у многих деток есть телефончики с собой, можно ли как-то определить, где он находится?

Давид Мошура: Я, готовясь к передаче, почитал несколько статей на эту тему. Есть специальные приложения, которыми можно пользоваться, но это тоже не 100-процентная информация. Вот в полиции наверняка есть какие-то технологии, которые могут определить, если GPS включен в телефоне. Приложения доступны такие, но, к сожалению, там тоже не 100%. Он может вам показать, что он добрался до детского садика. Но куда он дальше пошел с этим телефоном, может уже и не показывать.

– Вопрос, наверное, ко всем участникам: как считаете, нужно ли такие приложения ставить детям? Как это – этично, неэтично? Постоянную такую слежку за ребенком устраивать.

Давид Мошура: Я, допустим, в детстве приходил в школу, у меня появился телефон не знаю в каком классе, я из 90-х, из этого времени, в школу пошел в 97-м, и хоть надо мной смеялись одноклассники, но я всегда маме писал в школе, куда бы я ни пришел, я писал на тренировке, я в школе, я выхожу из школы, чтобы она четко понимала, что, как бы грубо это ни звучало, что все в порядке. Вдруг что случилось, в этот промежуток времени надо искать, бегать, так далее. У меня был один случай, когда я расстроил маму, когда я пошел домой и зашел по дороге в компьютерный клуб. И там сидел, заигрался, потом очнулся, побежал домой, прихожу домой – дома никого нет. Следовательно, я понимал, что мама пошла меня искать. У меня мама 100%, если я на минуту задерживался, она уже одевалась. И я пришел домой, взял ремень и стоял ждал. Она пришла, я: держи. И тем самым избежал наказания, потому что маму это умилило, она уже не так сильно переживала.

– Вы уже осознали свой поступок?

Давид Мошура: Да, осознал, все понял и был готов к последствиям.

– Как считают наши гости, что следить за детьми… В каком возрасте можно однозначно ставить эти, смотреть, где он находится, на телефон, на часики?

Анна Кузыченко: Есть же те родители, которые покупают такие часы, чтобы дети во время прогулок во дворе были, что называется, на глазах. На глазах виртуальных. Она дома, на кухне, своими делами занимается, но в приложении у себя в телефоне она видит, что он территорию двора не покидает, если у нее окна не выходят или еще что-то. Это страховка, что если куда-то на велосипеде или в компании вышли, они все равно это перемещение видят.

Я хочу сказать, что у нас в детских учреждениях, в дошкольных и общеобразовательных, много детей, которым родители сознательно покупают эти часы, и там 2 функции. С одной стороны, контроль за нахождением ребенка, с другой стороны, контроль за окружением ребенка. То есть какое-то время родитель подключается и слушает – и воспитателя, и учителя, и детей. И мы с этим сталкиваемся, потому что к нам обращаются и воспитатели, и заведующие, и как нам быть? Ребенок пришел, и все время, и в любой момент, это законно, не законно, как это? Я с родителями разговариваю, родители говорят: да, я хочу в любой момент услышать, что с моим ребенком, как с ним общаются, мне так спокойно. И таких случаев все больше.

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Екатерина Ковалевская: Я задумалась, вот сижу и думаю. С одной стороны, времена поменялись, и сейчас мы не можем сказать, что живем так же спокойно, как и раньше. Благополучие ребенка на 70-80% состоит из благополучия родителей. Потому что именно родители создают ту среду, в которой ребенок развивается. И если родитель будет спокойный, то для ребенка это будет лучше. Но если посмотреть более глубоко, как психоаналитик.... Есть процессы сепарации ребенка от родителей. Отделения. И если мы говорим о маленьком ребенке, который еще не может без родителей находиться, то да, безусловно, здесь, наверное, целесообразно отслеживать, где он и что с ним. Но, с другой стороны, насколько долго это нужно делать? Не является ли такая постоянная слежка попыткой родителя оставить ребенка при себе, не отпустить его во взрослую жизнь?

– И потом это встретит сопротивление в определенном возрасте.

Екатерина Ковалевская: Да, оно в подростковом возрасте и начнется. Поэтому, если у родителей есть потребность следить за ребенком, значит, наверное, нет доверия. Значит, родители не уверены в том, где находится ребенок. Здесь, конечно, нужно анализировать характер взаимоотношений. Значит, возможны ситуации, по мнению родителей, что ребенок попадет куда-то – в дурную компанию, или действительно куда-то уйдет, убежит. Поэтому здесь, конечно, глубокая работа не только с семьей, но и в самой семье. Родители должны быть настроены на самоанализ этого процесса. Отделить, где мое беспокойство о ребенке – и где воля его, свобода, которая, безусловно, должна быть.

О причинах человеческого равнодушия

– Это еще раз говорит о том, что все должны становиться осознанными родителями, понимать, что это и ответственность, и понимание вообще, как воспитывать ребенка. Наше время подходит к концу. Единственное, что сейчас хотелось бы услышать, ваше мнение о том, что… Мы говорим, удивляемся в данной ситуации, по понедельнику, что незамеченными были дети. Здесь, конечно, могут совершенно разными быть обстоятельства. Потому что дети, находясь в автобусе, могли стоять рядом со взрослыми, и все могли подумать, что они с родителями. В магазине, честно говоря, в голову не придет, что двое малышей гуляют, встали к любому взрослому – думают, что это с ним. Как вы считаете, здесь действительно равнодушие наших граждан? Многие говорят, что они бы подошли, спросили. Вот опросы. Детский омбудсмен Наталия Соколова написала: опять возникают вопросы о людском безразличии. Как бы вы поступили в такой ситуации? 14%, заметьте, прямо так и написали – прошли бы мимо. То есть у нас люди даже заявляют об этом. 20% – вообще не знают, как поступили бы. 6% сказали, что это не их дело. Люди сами, в открытую, об этом говорят. И конечно, 60% сказали, что обратили бы внимание, почему без взрослых, и вызвали бы полицию. Как вы считаете, действительно ли проблема равнодушия общества современного есть? И с чем она связана – с какими-то современными темпами жизни, людям просто не до этого? Коротенькое мнение, если у кого-то есть.

Давид Мошура: Мне кажется, что без равнодушия здесь не обходится. Здесь можем говорить не только о детях. Люди проходят мимо взрослых людей, которые лежат, и не факт, что это пьяный, да какая разница, даже если пьяный, подойди, посмотри, может, умирает.

– Я была свидетелем, когда теряли сознание, моя мама потеряла сознание на рынке около «Маяка». Народу было масса. Женщина, которая сидела на скамейке рядом, просто отвернулась. И я была свидетелем, что пожилая женщина потеряла сознание и люди просто не подходили.

Давид Мошура: А здесь мы говорим о двух детях. Мне кажется, заметно просто равнодушие. Без равнодушия здесь никак. Там можно процентов на 30-40 накинуть на все оснащение, охрана – не охрана, руководство, кто там упустил, не посчитал. Но в магазине, как я слышал, они хотели что-то купить. И никак не заинтересовало продавца, что два ребенка маленьких у тебя хотят что-то купить.

– Они и купили, и вынесли из магазина.

Давид Мошура: Ну вот, приобрели все-таки продукцию. По мне, так все-таки равнодушие. Откуда оно строится, сложно сказать. Но оно откуда-то у нас появилось.

Ирина Борисова: Однозначно.

Екатерина Ковалевская: Проблема очень сложная, и я думаю, здесь комплекс причин. С одной стороны, это и высокий уровень невротизации современного общества, когда у всех страхи, у нас много своих проблем о том, как жить, выжить и так далее. С другой стороны, происходит социально-мировоззренческая трансформация. Теряются ценности – забота о ближнем, внимательность к ближнему. Конечно, раз такая проблема возникла, это прекрасная возможность нам всем задуматься, что же с нами всеми происходит. И пока мы можем об этом думать и это понимать, у нас есть шанс снова все вернуть, сделать таким, каким оно должно быть. Начинать нужно каждому буквально с себя. Понять: есть ли у меня любовь? Безусловно, она есть. Но под всеми этими эмоциями, страхами она уходит на второй план. Внимателен ли я к ближнему? Даже проанализировать, насколько вы осознаете, что происходит вокруг вас? Насколько внимательно вы все смотрите? Или вы ходите, постоянно думая о каких-то проблемах? Если вы ходите и думаете о проблемах, не замечаете, что происходит вокруг, здесь уже, конечно, нужно глубоко работать над собой и, может быть, даже со специалистом. Это не есть… Мы все такие.

– Екатерина, я вас благодарю, так замечательно подытожили нашу сегодняшнюю встречу, что нужно начинать с себя, и это лишний повод задуматься о том, как мы должны воспринимать окружающий мир, как воспитывать детей.

Не всё потеряно

Анна Кузыченко: Надежда, позвольте, я в противовес этой статистке, которые – не знают, прошел бы мимо, не мое дело – приведу пример позитивный, когда на новогодних каникулах наши девятиклассники 4-го лицея, проходя своей компанией, увидели падающую женщину, она теряла сознание. И вот ребята остановились, довели её до скамейки, вызвали скорую, дождались её, отправили в медицинское учреждение и дальше продолжили свой путь, никому ни о чем не говоря.

Они совершили этот поступок как само собой разумеющийся факт и дальше занимались своими делами. И только спустя практически неделю после того, как мы вернулись с новогодних каникул, нам в школу позвонила женщина, которая оказалась случайным свидетелем этой ситуации. Она просто в приемную школы передала: вы знаете, были такие ребята, я слышала, что они из 9 класса 4-й школы, они оказали помощь и так далее, вы их отметьте. И уже когда мы стали расспрашивать, мальчишки сказали: а как иначе? Мы не могли иначе. Я хочу, чтобы мы сегодня закончили на том, что не все потеряно, и наши дети, 9-классники, 8-классники, может, более раннего возраста, они есть, они говорят – а как иначе? Они остаются неравнодушными, и они потом об этом не трубят, как о каком-то подвиге или поступке. Для них это все-таки тоже норма жизни.

– Я соглашусь, что хоть они об этом и не говорят, но ставить их в пример и писать об этом в социальных сетях и в СМИ обязательно надо. Чем больше мы показываем таких позитивных примеров о том, как себя ведут люди, тем наше общество оздоравливается. Спасибо большое всем, что пришли. Приходите к нам обязательно в гости, надеюсь, мы будем собираться по хорошему поводу.