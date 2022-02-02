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В Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса

В Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса. Об этом заявила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 февраля.

По словам Елены Уткиной, в регионе растет заболеваемость коронавирусом, при этом сохраняется штамм дельта.

«Заболевание может начать проявлять себя только на 3-4 сутки после заражения, - рассказала спикер. – Очень похоже на грипп – температура, ломота, трудно поднять веки, насморк».

Кроме того, среди распространённых симптомов также кишечные расстройства. Коронавирус может также протекать без симптомов, но человек является потенциально заразным.

«Наблюдаем много семейных очагов, когда начинают болеть дети, а потом и взрослые», - добавила Уткина.

Ранее сообщалось, что в регионе диагностируется высокий процент бессимптомного течения COVID-19.

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