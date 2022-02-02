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Общество

Проектный офис будет вести оценку реализации нацпроектов в районах Псковской области

В Псковской области оценку реализации нацпроектов будет вести проектный офис. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по реализации нацпроектов 2 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, добавляется ещё четыре параметра оценки: контрактация, выход подрядчиков на площадки, темпы работ и кассирование.

«На всех этапах будет введен жесткий тотальный контроль. Мы не должны допускать ситуации, чтобы из-за непрофессионализма одних страдали все остальные и в целом регион», - добавил Ведерников.

Ранее сообщалось, что на 40% увеличился объём средств на нацпроекты в Псковской области в этом году. Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году.

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