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Общество

Прокуратура провела проверку по факту ухода детей из дошкольных учреждений в Пскове

Прокуратурой Пскова проведены проверки по факту самовольного оставления  несовершеннолетними МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Искорка», сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в учреждениях не обеспечены требования законодательства об образовании в части создания безопасных условий для обучения и воспитания несовершеннолетних, надлежащего присмотра за обучающимися.

В адрес руководителей образовательных учреждений внесли представления, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.

Представление об устранении выявленных нарушений закона внесено также в адрес главы администрации Пскова. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Ранее сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлено местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из детского сада. Во втором случае из детского сада через дырку в заборе ушёл трёхлетний ребёнок.

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