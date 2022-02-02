Прокуратура провела проверку по факту ухода детей из дошкольных учреждений в Пскове
Прокуратурой Пскова проведены проверки по факту самовольного оставления несовершеннолетними МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Искорка», сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в учреждениях не обеспечены требования законодательства об образовании в части создания безопасных условий для обучения и воспитания несовершеннолетних, надлежащего присмотра за обучающимися.
В адрес руководителей образовательных учреждений внесли представления, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.
Представление об устранении выявленных нарушений закона внесено также в адрес главы администрации Пскова. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Ранее сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлено местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из детского сада. Во втором случае из детского сада через дырку в заборе ушёл трёхлетний ребёнок.
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