В России введут новые климатические нормы температуры

12:42, 03 февраля 2022, ПАИ

В середине года в России введут новые климатические нормы температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 февраля.

Он пояснил, что метеорологи пересматривают температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

Напомним, 2021 год в России был аномально теплым и богатым на опасные явления. Февраль будет теплым почти на всей территории России.