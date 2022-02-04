Движение по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют возобновить к концу года

14:31, 04 февраля 2022, ПАИ

В Пскове движение по улице Яна Фабрициуса после капремонта планируют запустить к концу года. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что проведены беседы с подрядчиками и субподрядчиками. Глава администрации предположил, что будет много неожиданностей, так как рабочие могут найти много новых коммуникаций. При этом, по его мнению, серьезных проблем не будет.

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартует 8 февраля. Движение транспорта по участку дороги между улицами Металлистов и Вокзальной планируется закрыть до 31 декабря 2022 года.

Возле бизнес-точек на время ремонта улицы Яна Фабрициуса установят временные деревянные помосты.