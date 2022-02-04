160 подростков привились от коронавируса в Псковской области

15:43, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области активно идет вакцинация от коронавируса детского населения, уже привиты 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, в Пскове вакцинация подростков проводится в двух филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой в будние дни.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник М» поступила в регион 26 января. Вакцинация детей от коронавируса проводится с согласия родителей. 28 января первый подросток привился от коронавируса в Порховском районе.