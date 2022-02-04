Дистанционное обучение в школах Пскова могут снова возобновить

16:10, 04 февраля 2022, ПАИ

В конце следующей недели ситуация с коронавирусом в школах Пскова будет ещё раз проконтролирована и при необходимости будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Следующая неделя будет показательной, посмотрим ситуацию на конец недели, в случае необходимости скорректируем», – сказал губернатор.

Напомним, что школы Пскова и Псковского района были переведены в дистанционный формат работы 27 января. Сегодня было объявлено, что школы этих муниципальных образований выйдут с дистанционки 7 февраля.