Открытие Олимпиады и первые успехи россиян обсудили в первом выпуске нового проекта ПАИ

18:17, 04 февраля 2022, ПАИ

Ведущие новой программы Псковского агентства информации «Олимпийский дайджест» Валерий Гусев и Александра Ягодка обсудили выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине и первую победу женской сборной России по хоккею. Также они поговорили о том, есть ли место женщинам в хоккее и должна ли быть в спорте политика.

Александра Ягодка отметила, что её радует тот факт, что увеличивается количество олимпийских видов спорта и женщины тоже могут принимать в них участие. Валерий Гусев поделился мнением, что церемония открытия была довольно зрелищной, особенно он отметил первый массовый танец. Однако, по его мнению, проблемой стало то, что из-за санкций россияне вновь принимают участие в Олимпиаде не под флагом России, а под флагом Олимпийского комитета России. Александра Ягодка согласилась с соведущим и отметила, что в спорте не должно быть политики. Также в обсуждении Олимпиады приняла участие президент Федерации фигурного катания региона Юлия Зайцева.

Валерий Гусев отметил, что в Telegram-канале «Псковоблспорт» можно увидеть рум-туры участников олимпийской сборной, где они показывают, где живут, что едят и как проводят свой досуг.

Напомним, 4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.