Две вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области

15:30, 04 февраля 2022, ПАИ

Две вспышки коронавируса в Псковской области остаются активными на данный момент, сообщила на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Активными остаются вспышки в Бельско-Устьенском доме-интернате Порховского района и в Пустошкинском центре образования, где заболели один учитель и 11 учащихся.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 76 947 человек, выздоровело – 71 487 пациентов. Ковидный коечный фонд в Псковской области занят на 67%.