Заболевшие COVID-19 до 6 февраля остаются на самоизоляции по старым правилам Роспотребнадзора
Заболевшие коронавирусной инфекцией, которые находятся на самоизоляции, остаются изолированными по старым правилам Роспотребнадзора. Заболевшие с 6 февраля будут подлежать выписке по новым правилам, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.
«Вчера врачам дали поручение обзвонить тех, кто на карантине как контактные. Они могут вернуться к труду. На данный момент у нас 1,5 тысячи людей на самоизоляции», - рассказала Гаращенко.
Напомним, что с 6 февраля в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции для тех, кто ранее контактировал с больными коронавирусной инфекцией.
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