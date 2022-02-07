Заболевшие COVID-19 до 6 февраля остаются на самоизоляции по старым правилам Роспотребнадзора

09:38, 07 февраля 2022, ПАИ

Заболевшие коронавирусной инфекцией, которые находятся на самоизоляции, остаются изолированными по старым правилам Роспотребнадзора. Заболевшие с 6 февраля будут подлежать выписке по новым правилам, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

«Вчера врачам дали поручение обзвонить тех, кто на карантине как контактные. Они могут вернуться к труду. На данный момент у нас 1,5 тысячи людей на самоизоляции», - рассказала Гаращенко.

Напомним, что с 6 февраля в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции для тех, кто ранее контактировал с больными коронавирусной инфекцией.