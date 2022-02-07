Карантин по бешенству отменили в двух очагах в Новосокольническом районе

15:21, 07 февраля 2022, ПАИ

В двух очагах на территории Новосокольнического района отменили карантины по бешенству, пишет официальный Telegram-канал региона.

Карантин по бешенству отменен в личном подсобном хозяйстве в деревне Бор и на территории сельского поселения «Пригородная волость» Новосокольнического района. Также отменён карантин в личном подворье на территории железнодорожной станции Гущино Новосокольнического района и на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, проведена вакцинация животных против бешенства, дезинфекции очагов, подворовые обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства. Активными на территории региона остаются пять очагов по бешенству.

Ранее карантин по бешенству снят в Печорском районе. В Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства. В 2021 году в регионе выявили 13 случаев бешенства.