В кол-центр Псковской городской поликлиники ежедневно поступает до 800 звонков
600-800 звонков ежедневно фиксируют работники кол-центра Псковской городской поликлиники. Об этом сообщила главврач медицинского учреждения Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля.
Галина Невалённая отметила, что если раньше самыми актуальными вопросами псковичей были вопросы о вакцинации, то сейчас – это вызов врача на дом. Кроме того, с 6 февраля псковичи стали звонить с вопросом о дистанционной выписке больничного.
Напомним, что, по новым правилам Роспотребнадзора, врачи, наблюдающие коронавирусных больных с лёгким течением заболевания, могут выписать их после лечения дистанционно.
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