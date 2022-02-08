В кол-центр Псковской городской поликлиники ежедневно поступает до 800 звонков

12:42, 08 февраля 2022, ПАИ

600-800 звонков ежедневно фиксируют работники кол-центра Псковской городской поликлиники. Об этом сообщила главврач медицинского учреждения Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля.

Галина Невалённая отметила, что если раньше самыми актуальными вопросами псковичей были вопросы о вакцинации, то сейчас – это вызов врача на дом. Кроме того, с 6 февраля псковичи стали звонить с вопросом о дистанционной выписке больничного.

Напомним, что, по новым правилам Роспотребнадзора, врачи, наблюдающие коронавирусных больных с лёгким течением заболевания, могут выписать их после лечения дистанционно.