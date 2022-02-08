К кому врачи на вызов едут в первую очередь, рассказала Галина Невалённая

14:01, 08 февраля 2022, ПАИ

К кому врачи Псковской городской поликлиники на вызов едут в первую очередь, рассказала главврач медицинского учреждения Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля.

По словам специалиста, во время вызова врачи проводят сортировку по возрасту, сопутствующим патологиям и жалобам пациентов. «Если пациент возрастной и с большим количеством соматических заболеваний, к нему едем в первую очередь. Более молодые и не отягощенные сопутствующими заболеваниями стоят во «втором эшелоне», – уточнила Галина Невалённая.

Ранее Галина Невалённая сообщила, что работники кол-центра Псковской городской поликлиники ежедневно фиксируют 600-800 звонков.