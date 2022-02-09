Псковские стоматологи рассказали, как предотвратить развитие кариеса зубов

14:32, 09 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных и главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказали, как предотвратить развитие кариеса зубов.

Марина Черных рассказала, что из-за отсутствия фтора минерализация эмали идёт медленно, что может привести к кариесу. Медик рекомендовала приобрести ирригатор для гигиены полости рта. Аппарат представляет собой резервуар с водой. С помощью специального носика вода под давлением подаётся на зубы, вымывая остатки пищи.

Владимир Бируля также подчеркнул, что ирригатор важен для людей с имплантатами. Это позволит избежать накопления микробов. Стоматологи также рекомендовали покупать зубные пасты с фтором.

Ранее сообщалось, что псковичи более подвержены кариесу из-за низкого содержания фтора в воде.