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Президент Псковской федерации по фигурному катанию Юлия Зайцева отреагировала на допинг-скандал с российской спортсменкой

Камила Валиева сдавала тест-пробу задолго до начала Олимпиады. Почему о положительном тесте стало известно только сейчас? Фото: Global Look Press

Президент региональной Федерации по фигурному катанию Юлия Зайцева прокомментировала возникший скандал с допинг-тестом у российской фигуристки.

«Почему только сейчас выявились эти сомнительные результаты, совершенно непонятно. И кто будет рисковать собой перед Олимпиадой? Наши спортсмены положили всё на алтарь спорта. Мы надеемся, что всё это разрешится. Ведь были предложения даже убрать фигурное катание из Олимпийских игр, поскольку Россия там доминирует. Эти спортсмены заслужили свои медали. Заметьте, что ни одна Олимпиада не обходится для наших спортсменов без чрезвычайных происшествий. Всегда хотят нивелировать наши достижения», – сказала Юлия Зайцева в «Олимпийском дайджесте».

Напомним, что в тест-пробах, сданных российской фигуристкой Камлой Валиевой ещё в декабре прошлого года, якобы нашли остатки запрещённого вещества.

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