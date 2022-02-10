Время ожидания визита врача на дом в Псковской области увеличилось

10:28, 10 февраля 2022, ПАИ

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время ожидания визита врача на дом может быть увеличено до нескольких дней. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос великолучанки в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Поликлиники работают на пределе своих возможностей. Отказов в медицинской помощи никому нет», – подчеркнули в комитете.

На данный момент у псковичей есть возможность открыть больничный дистанционно. Как это сделать читайте здесь. Ранее главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рассказала, к кому врачи на вызов едут в первую очередь. Также она рассказала, почему переболевшие COVID-19 псковичи могут не получить QR-код.