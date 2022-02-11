Псковская прокуратура организовала проверку после отключения воды на Завеличье

16:29, 11 февраля 2022, ПАИ

Прокуратура Псковской области организовала проверка по факту отключения горячего водоснабжения и отопления в многоквартирных домах, а также в дошкольных учреждениях Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня около 4 часов утра из-за износа сетей в районе Аллеи ветеранов на Завеличье произошел прорыв подземного трубопровода, обеспечивающего теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и дошкольных учреждений города Пскова.

Сейчас аварийная ситуация уже ликвидирована, производится заполнение системы теплоносителем. По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований жилищного законодательства в период подготовки и прохождения отопительного сезона.