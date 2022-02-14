Бенедикт Камбербэтч распадается на части в трейлере «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

10:32, 14 февраля 2022, ПАИ

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», продолжающий оригинальную ленту «Доктор Стрэндж», которая вышла в 2016 году. Режиссером выступил Сэм Рэйми, снявший оригинальную трилогию про Человека-паука с Тоби Магуйаром.

Из ролика выясняется, что мультивселенная оказалась в опасности из‑за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум. Для предотвращения коллапса реальности он вынужден обратиться к Ванде Максимофф (Элизабет Олсен), ставшей Алой Ведьмой в сериале «ВандаВижен». В фильме появится также и героиня Америка Чавес, она обладает способностью прыгать через измерения.

Фильм выйдет на большие экраны 5 мая 2022 года. В картине, помимо Бенедикта Камбербэтча, снялись Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор. Тизер нового «Доктора Стрэнджа» показывали после титров в ленте «Человек-паук: Нет пути домой».