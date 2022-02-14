В России может появиться система реагирования на обращения по бродячим животным

10:38, 14 февраля 2022, ПАИ

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В России могут запустить систему реагирования на обращения жителей регионов по поводу бездомных животных. Об этом 14 февраля заявил первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящее время остаётся актуальной проблема, согласно которой россияне не знают, куда обращаться, если встречают на улице стаю бездомных собак или становятся свидетелями жестокого обращения с животными.

«В каждом регионе должен быть единый номер, на который он может обратиться, и сервис, куда он может направить электронное обращение», – поделился мнением эксперт.

Накануне он сообщил, что на этой неделе в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о наказании ответственных чиновников и частных лиц за факты нападения собак на людей. В тот же день стало известно, что в России предложили разрешить умерщвлять бродячих животных. Как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.