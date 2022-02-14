Николай Красиков решил уехать из Москвы после посещения Псково-Печерского монастыря

17:28, 14 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал Псковскому агентству информации, почему решил переехать из Москвы в Псков.

Николай Красиков отметил, что ранее работал в частном госпитале «Лапино», который является ведущим в части оказания сервисных услуг.

«Однажды я приехал в Псково-Печерский монастырь и был сильно впечатлён. Вернувшись в Москву, я стал рассказывать коллегам, какой уютный и красивый регион я посетил», - отметил Николай Красиков.

После этого московский врач узнал, что Псковскому перинатальному центру требуются специалисты, и принял решение отправить резюме в комитет по здравоохранению региона. «После удачного прохождения конкурса я возглавил Псковский перинатальный центр», - сказал он.

Николай Красиков уверен, что накопил в Москве большой опыт и знания, которыми может поделиться в Пскове.

Напомним, в октябре прошлого года Николай Красиков начал работать в статусе исполняющего обязанности главного врача. В ноябре он официально вступил в должность главного врача.