880 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

13:02, 15 февраля 2022, ПАИ

880 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 84 116 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровело с начала пандемии 73 584 человека, из них 134 за минувшие сутки.

За сутки ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области. В России за минувшие сутки скончались 704 человека. За время пандемии из-за коронавируса погибли 341 635 человек.