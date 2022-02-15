880 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки
880 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 84 116 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровело с начала пандемии 73 584 человека, из них 134 за минувшие сутки.
За сутки ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области. В России за минувшие сутки скончались 704 человека. За время пандемии из-за коронавируса погибли 341 635 человек.
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