Открылась продажа билетов на авиарейсы из Пскова в Анапу

18:33, 15 февраля 2022, ПАИ

Открылась продажа билетов на самолёты из Пскова в Анапу и обратно, пишет «АиФ-Псков». Они доступны на сайте компании S7Airlines. Можно приобрести билеты на рейсы с начала июня. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Ранее директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов заявил, что в связи с востребованностью данного маршрута по нему будут летать самолёты больше вместимости, чем в прошлом году. Борт будет рассчитан на 164 места.

Рейс Псков - Анапа входит в число тех, которые получили поддержку по программе субсидирования региональных воздушных перевозок, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства РФ.

Также со 2 мая откроется авиасообщение между Псковом и Симферополем. Этот маршрут также входит в список субсидируемых, работать на нём будет авиакомпания «Азимут».

Авиаперелёты между Псковом, Калининградом и Минводами планируют возобновить с 15 марта